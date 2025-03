Capaccio Paestum: successo per Dieta Med in Camp, il percorso enogastronomico solidale | VIDEO

Si è tenuto a Capaccio Paestum l’evento denominato “Dieta Med in Camp”. L’Hotel Cristallo è stato scelto come location dell’iniziativa realizzato grazie al contributo della Regione Campania, in riferimento al riconoscimento conferito all’Associazione Cilento Verde Blu odv del “Premio Massimo Maestro del Sapore Solidale”, destinato ad operatori che perseguono finalità sociali e operano nel settore dell’enogastronomia solidale.

L’evento

L’evento si è avvalso della collaborazione di operatori commerciali, agricoli, turistici, dell’enogastronomia e della ristorazione, ittici, sociali, culturali e assistenziali aderenti al progetto “Dieta Med Camp”. Scopo dell’iniziativa quello di promuovere, far scoprire e degustare i prodotti di stagione e i piatti della tradizione Cilentana.

Manifestazione solidale

Durante l’evento, che ha coinvolto anche i giovani studenti dell’Istituto Alberghiero di Capaccio Paestum, è stata messa in risalto l’iniziativa “La Vacanza del Sorriso”, la manifestazione solidale che mette in rete tutti gli operatori turistico-alberghiero del territorio per offrire, gratuitamente, soggiorni settimanali e campi ricreativi a famiglie con bambini e ragazzi onco ematologici provenienti da tutti Italia e che hanno così modo di vivere a apprezzare le bellezze del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni tra relax, spensieratezza, ricreatività e amicizia.