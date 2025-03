“Dieta Med in camp 2025”: al via il percorso enogastronomico solidale nel Cilento

Due weekend in “Camp-o”, il 15 e 16 marzo, il 24 e 25 maggio, a stretto contatto con produttori, enogastronomi e chef, con lo scopo di promuovere, scoprire e degustare, prodotti di stagione e piatti della tradizione cilentana, nello stile della Dieta Mediterranea e dell’enogastronomia solidale. La kermesse si svolgerà in varie località del Cilento, tra Capaccio Paestum, Agropoli, Cicerale e Prignano Cilento, e vedrà coinvolti operatori agricoli, commerciali, turistici, ittici, dell’enogastronomia e della ristorazione, nonché, operatori sociali, culturali, assistenziali, aderenti al progetto Dieta Med Camp, uniti nello scopo di contribuire a valorizzare il patrimonio enogastronomico della Campania e del Cilento. Ospiti d’onore e partecipanti attivi saranno le famiglie con bambini oncoematologici e ragazzi autistici, abitualmente beneficiari delle attività socio assistenziali della manifestazione solidale “Vacanza del Sorriso ricreativa e gratuita per bambini oncoematologici”.

Il progetto

L’evento prevede un ampio cartellone di attività, con tavole rotonde, incontri, stands con esposizioni di prodotti tipici, corsi di base sulle tecniche di degustazione e, ancora, visite guidate nelle aziende agricole e vitivinicole, oltre che, pranzi e cene d’autore a scopo benefico, realizzati da chef, quali Giovanna Voria, Carmela Baglivo, Rosa Guarracino, Donato Marino, Elvira Liccardi, Pasquale Tarallo, per finire con premiazioni e spettacoli di intrattenimento. Il programma si svolgerà in varie locations, come quella di Capaccio Paestum, nelle sale dell’Hotel Cristallo allestito per l’evento e in quelle del Polo Espositivo NEXT per le premiazioni agli allievi degli Istituti scolastici del comprensorio, con le visite guidate presso l’azienda Agricola “Tenuta Vannulo” e l’Azienda Agricola Ovino-caprina “Cavallo”, con la sosta nella “Formaggioteca” per degustare i pregiati formaggi e gustare un buon lunch. Coinvolti anche Agropoli, con la visita guidata e la degustazione didattica presso l’Azienda Vitivinicola Marino, e Cicerale, con le attività didattiche e il pranzo solidale nell’Agriturismo Corbella, nonché, Prignano Cilento, con il pranzo all’aperto e le attività laboratoriali presso l’Oasi Fiume Alento. Previste nel programma due Cene Solidali a scopo benefico dedicate alle attività sociali e assistenziali della “Vacanza del Sorriso”, organizzata dall’Associazione Cilento Verde Blu odv.

L’impegno dell’Associazione Cilento Verde Blu

La manifestazione, denominata DIETA MED in CAMP, è realizzata dall’Associazione Cilento Verde Blu odv, con risorse proprie e con la partecipazione finanziaria della Regione Campania, in seguito al riconoscimento conferito all’Associazione del Premio Massimo – “Maestro del Sapore Solidale”, destinato ad operatori che perseguono finalità sociali e operano nel settore dell’enogastronomia solidale. La partecipazione alle attività in programma è gratuita e aperta a tutti e, in particolare, a tutti coloro che vorranno scoprire tecniche e sapori e condividere emozioni. Per motivi organizzativi sarà necessaria la prenotazione, fino ad esaurimento posti, sia per la partecipazione ai corsi di base delle tecniche di degustazione, in particolare per olio, miele e farine, che per le visite guidate nelle aziende agricole, nonché, le cene e i pranzi solidali.

Le info utili

L’ingresso è libero e senza prenotazioni per accedere nell’Area Espositiva delle aziende agricole del Cilento, allestita presso l’Hotel Cristallo di Capaccio Paestum, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, del giorno 15 marzo, che vede la partecipazione di qualificate aziende locali.