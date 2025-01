Capaccio Paestum, smaltimento illecito di liquami: sequestrata azienda zootecnica bovina

Un nuovo intervento a tutela dell’ambiente da parte dei militari del Nucleo Carabinieri Forestale Capaccio Paestum unitamente al personale tecnico del Nucleo Guardie Giurate Ambientali Accademia kronos ha consentito di sottoporre a sequestro gran parte di una azienda zootecnica dedita all’allevamento di bovini ed alla produzione e commercializzazione del latte.

L’operazione

L’ennesima importante attività che evidenzia ancora una volta l’impegno dell’Arma dei Carabinieri Forestale e dell’Associazione Accademia Kronos nell’attività di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali è stata portata a termine a chiusura anno nel territorio del comune di Capaccio. Anche in questa ennesima circostanza i controlli effettuati incrociando i dati acquisiti con i sorvoli con drone e l’attività di indagine sul territorio hanno consentito ai militari di individuare dei vasti terreni interessati da tempo da una illecita attività di smaltimento di effluenti zootecnici (liquami)che dopo aver interessato i terreni raggiungevano i canali consortili e quindi il mare.

Il sequestro

I controlli posti in essere nell’azienda dedita all’allevamento di centinaia di bovini (azienda insalubre di I^ classe ai sensi del Regio Decreto 27 Luglio 1934 -°1265) anche in questa circostanza consentiva di cogliere in flagranza di reato il titolare dell’azienda. Il titolare infatti dopo aver smaltito i liquami in delle vasche poste al termine dei paddocks tramite una pompa sommersa li ripescava per poi smaltirli illecitamente sui sottostanti terreni dove produceva un diffuso fenomeno di inquinamento.

Al termine dei controlli effettuati anche con l’ausilio della fluoresceina al fine di accertare il reale percorso dei reflui provenienti anche dalla sala mungitura, i militari preso atto delle numerose violazioni accertate al D.L. vo 152/2006, procedevano alla contestazione degli illeciti ed al sequestro dei terreni aziendali interessati dall’illecito smaltimento stimati in circa 20.000 mq. e della pompa sommersa utilizzata per smaltire illecitamente i reflui zootecnici.