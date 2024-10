Capaccio Paestum, Sica su arresto Alfieri: “si dimetta”

“Aspettiamo i risvolti di ciò che sarà la vicenda giudiziaria, mi auguro che gli attori protagonisti abbiamo il coraggio di rassegnare le dimissioni per permettere alla città di Capaccio Paestum di voltare pagina”. Parole, queste, di Emanuele Sica, consigliere comunale di minoranza e candidato sindaco di Capaccio Paestum.

La posizione di Sica

Per Sica “Occorre risolvere nel più breve tempo possibile ciò che sono le conseguenze di questa storia che andrà a penalizzare l’amministrazione comunale e la Provincia di Salerno”.

“A lui auguro – aggiunge – di dimostrare la sua estraneità ai fatti, umanamente mi dispiace ma deve avere la sensibilità ora di liberare il campo affinché si possa andare avanti, si possa riprendere a gestire con serenità, per gli anni a venire, questa comunità e questo territorio. In campagna elettorale lo abbiamo detto più volte: c’erano delle criticità ma spesso non siamo stati ascoltati. Con spirito garantista aspettiamo gli eventi e le decisioni che seguiranno”.