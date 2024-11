Capaccio Paestum: Sica frena sulla variante urbanistica e il nuovo complesso parrocchiale alla Collinetta

Il consigliere comunale di Capaccio Paestum, Emanuele Sica ha lanciato un allarme sulla variante urbanistica della Collinetta e sul progetto per il nuovo complesso parrocchiale, sollecitando una riflessione più approfondita da parte dell’amministrazione comunale.

In una nota ufficiale, Sica ha sottolineato l’importanza di attendere il pronunciamento definitivo della Corte dei Conti e di raccogliere tutti i pareri degli enti coinvolti prima di procedere con l’approvazione definitiva dei progetti.

La posizione di Sica

“Riteniamo fondamentale – ha affermato il consigliere – che ogni decisione riguardante il nostro territorio venga presa in modo trasparente e nel pieno rispetto della legalità. Procedere con fretta potrebbe esporre l’amministrazione a gravi rischi legali e finanziari, oltre a compromettere la fiducia dei cittadini”.

Sica ha espresso preoccupazione per l’impatto che queste opere potrebbero avere su una delle zone più significative di Capaccio Paestum: “La Collinetta è un bene prezioso che appartiene a tutta la comunità. Non possiamo permetterci di prendere decisioni affrettate che potrebbero danneggiare in modo irreparabile questo patrimonio”.

Il consigliere ha quindi rivolto un appello all’amministrazione affinché si prenda tutto il tempo necessario per valutare attentamente i progetti e coinvolgere tutti gli attori interessati. “Siamo convinti – ha concluso Sica – che solo attraverso un percorso partecipativo e trasparente potremo prendere decisioni che siano nel migliore interesse della nostra città“.