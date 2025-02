Capaccio Paestum, si sono dimessi i consiglieri: finisce l’amministrazione Alfieri

Lo avevano annunciato e pochi minuti fa i consiglieri comunali di Capaccio Paestum si sono ritrovati in via Italia, presso lo studio del notaio Antonio Paolino, per rassegnare in massa le dimissioni.

Finisce l’amministrazione Alfieri

L’oramai ex sindaco della città di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, si è recato oggi presso la sede comunale del Capoluogo, scortato dalla Guardia di Finanza, per ufficializzare le sue dimissioni date qualche giorno fa. Si è chiuso, dunque, oggi un capitolo importante della storia politica di Capaccio Paestum.

La dichiarazione del presidente del consiglio, Angelo Quaglia

“Guardiamo al futuro con fiducia” ha affermato subito dopo la firma delle dimissioni, tra le altre cose, ai microfoni di InfoCilento, l’ex presidente del Consiglio Comunale, Angelo Quaglia. Lasciando presagire la volontà di voler riformare un gruppo politico in vista delle prossime elezioni.

A firmare, insieme a Quaglia, le dimissioni che sanciscono la fine dell’amministrazione Alfieri anche i consiglieri Pasquale Accarino, Igor Ciliberti, Giovanni Cirone, Annalisa Gallo, Maria Rosa Giuliano, Serena Landi, Angelo Merola, Ulderico Paolino, Adele Renna, Luca Sabatella, Antonio Scariati, Gianmarco Scariati, Rossella Anna Tedesco, Domenico Di Riso.

Verso il voto

Si tornerà, con ogni probabilità, alle urnetra pochi mesi, a primavera inoltrata. Il documento sottoscritto dal notaio Paolino verrà poi protocollato in Municipio e trasmesso alla Prefettura che già in settimana potrebbe nominare un commissario.