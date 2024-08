Capaccio Paestum: Ferragosto all’insegna della tradizione e della sicurezza: cinque aree per i falò

Il Comune di Capaccio Paestum ha organizzato per il prossimo 15 agosto una serie di falò sulla spiaggia, un’iniziativa che coniuga la tradizione popolare con la sicurezza dei cittadini e dei turisti. Saranno ben cinque le aree lungo il litorale dedicate a questa antica usanza, scelte accuratamente per garantire il rispetto dell’ambiente e la fruizione in sicurezza da parte di tutti.

Dove accendere i falò

I punti individuati per i falò sono il Lungomare Laura, tra l’arena del mare ed Chelys, tra lido Nettuno e lido Cerere, tra lido Mediterraneo e lido Brigantino, e sulla spiaggia adiacente al lido Clorinda; Località Torre, sulla spiaggia adiacente al lido Cinzia.

L’amministrazione comunale, che già in passato ha varato questa iniziativa finalizzata ad evitare l’accensione incontrollata di fuochi, ha invitato tutti i partecipanti a rispettare l’ambiente e a contribuire alla pulizia delle spiagge. Saranno posizionati appositi contenitori per la raccolta differenziata, e si chiede a tutti di non abbandonare rifiuti. Le aree destinate ai falò saranno sorvegliate dalle autorità competenti per garantire il rispetto delle norme di sicurezza e prevenire eventuali incidenti.