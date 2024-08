Agropoli, Ferragosto in sicurezza: scatta il divieto di accendere falò sulle spiagge

Quest’anno come in quelli scorsi, ad Agropoli, dal 14 al 16 agosto, sarà vietato accendere i falò sulle spiagge in occasione del Ferragosto. Gli arenili cittadini come la scogliera portuale, infatti, saranno oggetto di monitoraggio ai fini del rispetto del provvedimento. In caso di inottemperanza è prevista una sanzione amministrativa da 1.032 a 3.098 euro.

«Come gli anni scorsi mettiamo al primo posto la sicurezza e il decoro dicendo no all’accensione di fuochi e falò, ad eccezione di quelli autorizzati. Tale divieto è contemplato in un’apposita ordinanza del 2022, tuttora vigente. Al fine di vigilare sul rispetto della stessa sarà messa in campo un’azione di controllo da parte delle forze dell’ordine e della polizia locale» è il commento del sindaco Roberto Mutalipassi.

Il provvedimento

Il 20 luglio 2022, con apposita ordinanza (prot. n. 0023833), sono state disciplinate le attività balneari del Comune di Agropoli. Nel provvedimento si stabilisce, tra l’altro, il divieto di accendere fuochi e falò (salvo casi autorizzati), introdurre e usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili. Viene evidenziato nel provvedimento anche il divieto di campeggio, già incluso nel regolamento comunale di polizia urbana.