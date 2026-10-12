Attualità

Capaccio Paestum si mobilita per la Palestina: in Sala Erica la voce del Cilento contro la guerra

Iniziativa a Capaccio Paestum per la Giornata globale per la Palestina. Associazioni e cittadini uniti per la pace e la fine della crisi umanitaria

Di:
Alessandra Pazzanese
Gaza, adunanza e solidarietà a Capaccio Paestum per la pace in Palestina

Una giornata di sensibilizzazione, testimonianze e mobilitazione civile per chiedere la fine della guerra a Gaza e richiamare l’attenzione sulla situazione del popolo palestinese: anche il Cilento ha aderito alla Giornata globale di azione promossa dalla Global Alliance for Palestine, con un’iniziativa svoltasi sabato 10 ottobre a Capaccio Paestum.

A causa della pioggia, l’appuntamento inizialmente previsto in Piazza Santini si è tenuto nei locali della Sala Erica, dove si è registrata una partecipazione significativa di pubblico. Associazioni, attivisti e cittadini si sono riuniti per esprimere solidarietà alla popolazione palestinese e rilanciare le richieste rivolte alle istituzioni.

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Le voci delle associazioni cilentane e le richieste alle istituzioni

Ai microfoni di InfoCilento sono intervenuti Alessandra Vigorito del Comitato Cilento-Palestina, Pasquale Longo, presidente di Legambiente Capaccio Paestum, e Pierluigi Foglia, referente di Drawings for Gaza, progetto promosso da Arci Levante.

Al centro dell’iniziativa, la richiesta di porre fine alla complicità internazionale e di assumere una posizione chiara rispetto al conflitto, alle violenze e alla crisi umanitaria che continua a colpire la popolazione civile. Gli organizzatori hanno rivolto un appello alla Regione Campania e alle istituzioni affinché si impegnino per l’interruzione dei rapporti commerciali, accademici e istituzionali con Israele.

Giornata globale di azione: interventi, musica e la mobilitazione a Capaccio

La mobilitazione si inserisce nella Giornata globale di azione convocata per il 10 ottobre, in occasione dei 1.100 giorni dall’inizio della fase più recente del conflitto. Una ricorrenza che, per i promotori, rappresenta un richiamo alla responsabilità della comunità internazionale e alla necessità di superare l’inazione di fronte alle sofferenze della popolazione civile.

Il programma prevedeva originariamente il volo degli aquiloni, simbolo di libertà e di vicinanza ai bambini palestinesi, che tuttavia non si è potuto svolgere a causa del maltempo. All’interno della Sala Erica non sono comunque mancati interventi e testimonianze da parte di attiviste e attivisti. La giornata si è infine conclusa con l’esibizione musicale di Rosanna Salati.

L’iniziativa è stata promossa dal Comitato Cilento-Palestina, Arci Levante – Drawings for Gaza, Donne in Nero Cilento, Legambiente Paestum e La Brigada, che hanno unito le proprie voci per chiedere attenzione, solidarietà e un impegno concreto da parte delle istituzioni.

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