Capaccio Paestum, sfidano il mare agitato: 2 bagnine salvano tre giovani

Nel corso del weekend tre ragazzi, sulle spiagge di Capaccio Paestum, hanno rischiato la vita sfidando il mare nonostante il forte vento e le bandiere rosse. Provvidenziale è stato l’intervento di due bagnine Giorgia Di Matteo e Luisa Di Lucia, che hanno evitato il peggio presso il lido Beach Club 93.

Già poche ore prima del salvataggio i ragazzi, entrati in mare con un gommone, erano stati richiamati all’attenzione. Dopo pranzo però i tre sono rientrati in acqua, sfidando nuovamente le onde, ma ben presto sono andati in difficoltà. A quel punto è stato necessario l’intervento tempestivo delle bagnine della società Acque Sicure.

La prima ad entrare in acqua è stata Giorgia con il baywatch, che ha messo in salvo due ragazzi, giunti sulla battigia grazie all’aiuto dell’altra bagnina Luisa. Il terzo invece è stato trasportato direttamente a riva. Tanto lo spavento ma fortunatamente il peggio è stato evitato.