Capaccio Paestum: Serena Landi entra in consiglio comunale al posto di Masiello

Si è concluso da pochi minuti il Consiglio Comunale di Capaccio Paestum. Si è trattato di un Consiglio monotematico convocato per ufficializzare l’ingresso in amministrazione di Serena Landi. La consigliera è subentrata a Gianfranco Masiello, che pochi giorni fa ha rassegnato le dimissioni e, pertanto, l’amministrazione ha proceduto alla surroga.

Le prime dichiarazioni

“Ho accettato di entrare a far parte del Consiglio Comunale di Capaccio Paestum per rispetto dei cittadini che hanno voluto darmi la loro fiducia. Non si può negare che questo sia un momento particolarmente difficile per Capaccio Paestum, ma sono fiduciosa per il futuro. L’amministrazione continuerà a garantire il massimo impegno per questa città” ha affermato la neoconsigliere.

Fiduciosa anche il vicesindaco facente funzioni, Di Filippo

A dimostrarsi fiduciosa anche il vicesindaco facente funzione, Maria Antonietta Di Filippo: “Ringrazio la neoconsigliera e le faccio un in bocca al lupo per il compito che andrà a svolgere” ha affermato la Di Filippo cogliendo l’occasione per augurare ai cittadini, in vista delle imminenti festività, un sereno Natale.