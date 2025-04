Capaccio Paestum: senso unico su Via Sabatella – Scigliati per motivi di sicurezza

Il Comune di Capaccio Paestum ha disposto, con effetto immediato e fino a revoca, l’istituzione del senso unico di marcia su un tratto di Via Sabatella Scigliati, a partire dall’intersezione con la Strada Statale 18 Tirrena Inferiore (denominata anche Via Sabatella) e precisamente in direzione ovest fino all’altezza del civico 3. La decisione, formalizzata con apposita ordinanza, mira a tutelare la sicurezza della circolazione veicolare e la pubblica incolumità.

Stretta carreggiata e assenza di marciapiede alla base del provvedimento

La motivazione principale alla base dell’ordinanza risiede nelle caratteristiche strutturali del tratto stradale interessato. Come si legge nel documento, “detta tratta stradale, è priva di uno spazio riservato al transito dei pedoni e il tratto iniziale si presenta di esigua larghezza tale da non consentire il doppio senso di circolazione”.

Tale conformazione rende la coesistenza di veicoli in entrambe le direzioni potenzialmente pericolosa, aumentando il rischio di incidenti e mettendo a repentaglio l’incolumità degli utenti della strada.

Limite di velocità a 30 km/h per moderare il traffico

Parallelamente all’istituzione del senso unico, l’ordinanza impone un limite massimo di velocità pari a 30 km/h sull’intera Via Sabatella Scigliati, a partire dall’intersezione con la SS18 fino all’altezza dell’incrocio con la strada dell’Area PIP (Piano Insediamenti Produttivi). Questa misura è stata adottata considerando che la strada è “particolarmente trafficata adiacente all’area PIP” e con l’obiettivo di indurre i conducenti a “moderare la velocità, spesso non commisurata alle particolari condizioni ambientali e strutturali”.

Segnaletica e informazioni agli utenti

L’ordinanza prevede che la nuova disciplina del traffico sia portata a conoscenza degli utenti attraverso l’installazione di idonea segnaletica stradale, conformemente al regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada. Il provvedimento è inoltre pubblicato sul sito internet del Comune di Capaccio Paestum, nella sezione “albo pretorio”. “È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito dalla presente ordinanza”, si legge nel documento. La Polizia Municipale e gli altri organi di polizia stradale sono incaricati di far rispettare le disposizioni.