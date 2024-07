Capaccio Paestum: sedie rotte e rifiuti abbandonati su una spiaggia della Licinella

Brutta sorpresa, oggi, per i bagnanti che si sono recati, alle prime ore del mattino, sulla spiaggia di un noto lido sito in località Licinella: sulla sabbia, a pochi metri dall’acqua, sono state ritrovate sedie rotte, rifiuti di ogni genere dalle cartacce alle scatole in alluminio di alimenti vari svuotate, sporche e abbandonate.

Probabilmente, nella notte, quando la spiaggia era oramai priva di persone, dei vandali hanno raggiunto la riva con le loro scorte di cibo e hanno poi lasciato lì i rifiuti non curandosi dell’ambiente e non dimostrando alcun rispetto.

Indignati i bagnanti e gli abitanti del luogo dinanzi a tanta inciviltà.