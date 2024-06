Capaccio Paestum: screening gratuiti dell’Asl Salerno in Piazza Santini

Nella giornata di ieri e oggi Piazza Santini a Capaccio Scalo si è trasformata in un centro per la prevenzione sanitaria. Tutto questo è stato possibile grazie agli screening gratuiti dell’Asl Salerno, in collaborazione con la Regione Campania, in varie piazze della provincia, con la campagna intitolata “Abbraccia la prevenzione“.

Il tour, partito lunedì 10 giugno da Mercato San Severino, ha fatto tappa anche nel Comune di Capaccio Paestum, offrendo a tutti i cittadini un’opportunità gratuita molto importante.

Sono tre i tipi di screening oncologici che si possono effettuare all’interno dell’unità mobile in Piazza Santini dalle ore 09.00 alle ore 17.00:

Lo screening della mammella : ovvero la mammografia per le donne fra i 50 ed i 69 anni;

: ovvero la mammografia per le donne fra i 50 ed i 69 anni; Screening al collo dell’utero : tramite l’esecuzione di un pap-test a cura di ostetriche appositamente dedicate a donne tra i 25 e 64 anni di età;

: tramite l’esecuzione di un pap-test a cura di ostetriche appositamente dedicate a donne tra i 25 e 64 anni di età; Screening del colon retto: distribuzione dei kit per la ricerca di sangue occulto nelle feci ai pazienti uomini e donne compresi dai 50 a 74 anni. Agli stessi saranno spiegate tutte le modalità di riconsegna dei suddetti kit.

Gli screening sono aperti a tutti e rappresentano un’occasione imperdibile per prendersi cura della propria salute.