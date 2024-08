Capaccio Paestum: scippo sul lungomare alla Laura, paura per un gruppo di ragazzi

Attimi di paura nella serata di ieri sul lungomare di Capaccio Paestum per un gruppo di ragazzi e ragazze in vacanza.

I giovani durante una passeggiata lungo la fascia costiera in località Laura, sono stati avvicinati con dei movimenti sospetti da due extracomunitari. I malviventi sono riusciti a portare via una borsa, per un magro bottino. Tanto lo spavento per il gruppo di ragazzi, che tra le lacrime hanno raggiunto le loro famiglie.

La rabbia dei genitori

Tutta la frustrazione e la rabbia dei genitori sui social: “Sono il padre di un ragazzo di 15 anni che ieri sera stava facendo una passeggiata sul nuovo e tanto decantato lungomare di Paestum, in compagnia di altri amici tra gli 11 e 15anni. Purtroppo sono stati vittima di uno scippo da parte di due persone di colore che li hanno seguiti per un lungo tratto per poi rubare una borsetta ad una ragazzina di 13 anni. E poi li hanno seguiti anche dopo il furto, forse per il magro bottino, immaginate lo spavento. Ora mi chiedo, che devono fare dei ragazzini di quella età che hanno come unico mezzo di locomozione le biciclette?“.

Poi un appunto anche sui lidi, spesso chiusi nelle ore serali: “A cosa serve un lungomare se i lidi sono chiusi e non c’è un minimo di controllo? Purtroppo pare che scippi e borseggi, anche di mattina, si stiano moltiplicando in zona Laura. È possibile avere un po’ più di controlli? Oppure dobbiamo andare a mare e poi chiuderci in casa, senza poter fare neanche una passeggiata? Grazie a chi recepirà il messaggio e si attiverà per rendere le vacanze più sicure“.

Sul fatto indagano i carabinieri.