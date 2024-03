Capaccio Paestum: ritrovati pezzi di amianto in pineta a Foce Sele

Abbandoni abusivi in pineta a Capaccio Paestum.

A pochi passi dal mare e dalla spiaggia del Lido Mimosa a Foce Sele, sono stati rinvenuti diversi pezzi di amianto.

La segnalazione è arrivata in mattinata da parte di un cittadino, che ha comunicato la presenza di questi pericolosissimi rifiuti al consigliere comunale Angelo Quaglia.

Queste le sue parole: “Dopo la segnalazione del cittadino abitante del posto, ci siamo recati sul posto con il capo ufficio preposto per constatare lo scarico di amianto effettuato all'interno della pineta in località Gromola Foce Sele.

Successivamente si è proceduto a mettere in atto tutte le procedure in materia ossia nello specifico la messa in sicurezza dei materiali in attesa che venga predisposto il ritiro da parte di aziende specializzate”.

Indagini in corso

Sul posto anche la Polizia Municipale di Capaccio Scalo, agli ordini del capitano Sofia Strafella, per far partire le indagini.