Capaccio Paestum: ritiro della candidatura di Gianfranco Masiello una fake news

A pochissimi minuti dall’apertura ufficiale dei seggi elettorali nel Comune di Capaccio Paestum, in vista delle amministrative, sono spuntate delle dichiarazioni fake di Gianfranco Masiello, uno dei candidati al consiglio comunale con Franco Alfieri sindaco.

Inizia dunque a salire sempre di più la tensione nel territorio capaccese.

In tempo di elezioni non è mai mancato qualche gesto goliardico, ma questo forse lo è un poco troppo.

Di seguito il post fake del candidato Masiello che sta circolando sui social:

“Cari cittadini di Capaccio Paestum,



Con profondo rammarico, annuncio ritiro della mia candidatura al consiglio comunale alle elezioni amministrative previste per l’8 e il 9 giugno 2024 a Capaccio Paestum.

Questa decisione é stata presa dopo aver scoperto che il candidato a sindaco che sostenevo é coinvolto in attività illegittime e moralmente gravi.

Credo fermamente che l’integrità e l’onestà siano valori imprescindibili per chiunque voglia servire la nostra comunità. Non posso in buona coscienza continuare a sostenere un candidato che ha tradito la nostra fiducia e mette continuamente a rischio il bene comune per palesi interessi personali.

Ringrazio di cuore tutti coloro che mi hanno sostenuto fino ad ora. Seppur a pochissime ore dalle elezioni era doveroso comunicare tutto quanto. Continuerò a lavorare per il bene della nostra città sotto altre vesti e mi impegnerò a garantire e sostenere la trasparenza e l’onestà della nostra amministrazione.

Con rispetto e gratitudine Gianfranco Masiello”.