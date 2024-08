Capaccio Paestum, rischiano di annegare alla Linora: 2 bambini salvati dal bagnino

Attimi di paura questo pomeriggio sulle spiagge del Comune di Capaccio Paestum, precisamente in località Linora. Due bambini, un maschio ed una femmina entrambi di 11 anni, stavano facendo il bagno a riva quando all’improvviso la corrente lì ha trascinati sempre più all’interno.

Il salvataggio

Decisivo a quel punto l’intervento tempestivo di un bagnino della Cooperativa Poseidon Agropoli, che accortosi della situazione di pericolo è entrato in acqua, con il suo baywatch, ed ha portato in salvo i due.Tanto lo spavento per i genitori ma soprattutto per i piccoli malcapitati, residenti a Castellamare di Stabia, ma fortunatamente nessuna conseguenza.

Il fatto è avvenuto nella spiaggia libera tra il Marus e il Lido Eucalipti. In quella zona durante questa stagione estiva sono stati effettuati già diversi provvidenziali salvataggi in mare.