Capaccio Paestum, rimase coinvolto in un incidente stradale sulla SS18: muore 30enne battipagliese

Un grave lutto ha colpito la comunità di Battipaglia. È morto il giovane 31enne Mattia Di Vece, che rimase coinvolto in un brutto incidente stradale sulla SS18 nello svincolo di Spinazzo lo scorso 22 aprile. Il giovane alla guida della sua Citroen era finito prima fuori strada impattando contro un guardrail e successivamente di nuovo sulla carreggiata, sbalzando addirittura fuori dall’auto. Per soccorrere Mattia fu necessario l’intervento di un elicottero del 118 per trasporto d’urgenza al Ruggi di Salerno.

Lì fu sottoposto ad intervento chirurgico ma le sue condizioni nonostante l’operazione sono rimaste sempre gravissime. Nelle ultime ore il post spezzacuore sulle pagine social della sua ex squadra la Battipagliese: “Mattia non ce l’ha fatta. Siamo vicini al dolore della famiglia, degli amici e delle tante persone che hanno avuto la fortuna, come noi, di conoscere questo splendido ragazzo. Ciao Mattia, che la terra ti sia lieve”.

Battipaglia resta in silenzio. Attonita e incredula davanti ad una notizia che toglie il sorriso. E dice addio a Mattia Di Vece a quel giovane rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente stradale e a cui tutta la comunità si era stretta.

Piange la famiglia, piangono gli amici. Piange tutta la comunità battipagliese che a Mattia ha voluto bene e che attorno alla sua degenza si era stratta, in attesa di quel miglioramento che tutti auspicavano. Lacrime e disperazione, la tragica notizia ha sconvolto diverse comunità della Piana del Sele.