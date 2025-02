Capaccio Paestum: realizzato il portale web dello sportello informativo per i giovani

Nell’ambito delle attività dello “Sportello Informativo per i Giovani” e dell’Ufficio Europa, il Comune di Capaccio Paestum ha realizzato un portale web rivolto ai giovani, le cui principali aree tematiche sono il lavoro, la formazione, il sociale, la cultura e gli eventi, che aspira a diventare punto di riferimento per gli utenti sui principali temi d’interesse.

Il nuovo portale dedicato ai giovani

L’Ente ha deciso di dotare lo sportello di un format per il web denominato “Capaccio per i Giovani” con contenuti informativi e formativi; all’interno di questo è prevista una sezione denominata “lo ti ascolto” contenente 5 aree/sottosezioni rispettivamente denominate: famiglia, psicologia, alimentazione, affettività e sessualità e infine dipendenze.

Per lo sviluppo di tali aree/sottosezioni il Comune ha deciso di stipulare con l’ASL Salerno distretto 69, un protocollo di intesa per gli eventuali rapporti di collaborazione ritenuti necessari per il portale web dedicato ai giovani. Il personale sociosanitario collaborerà per implementare i contenuti informativi da inserire nel portale e richiamare all’interno delle aree i servizi disponibili presso il distretto 69 di Capaccio e/o presso altri distretti dell’ASL ove non disponibili a Capaccio Paestum.

Le attività dello Sportello

Lo Sportello Informativo per i Giovani fornisce informazioni circa le opportunità formative, culturali ed educative territoriali ed extraterritoriali e promuovere opportunità di incontro e di aggregazione tra i giovani mettendo a disposizione spazi e strumentazioni, facilitando i contatti con le realtà già attive sul territorio, supportando e accompagnando la progettualità e le iniziative proposte dagli stessi giovani, favorendo occasioni di scambio e di incontro con giovani di altri paesi europei.

Lo sportello ha la sua naturale declinazione nella fruibilità on line e questa diventa occasione di partecipazione attiva alla vita sociale e di strumento di informazione e conoscenza delle opportunità a loro riservate e strumento dinamico di conoscenze di opportunità ed informazione.