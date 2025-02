Capaccio Paestum: “Legambiente Onlus” in campo per interventi sui pini in località “Santa Venere”

L’associazione “Legambiente Onlus” di Capaccio Paestum, a seguito di una raccolta fondi, ha manifestato l’intenzione di intervenire mediante ditta specializzata, con endoterapia, sui pini presenti lungo via Magna Grecia, in località “Santa Venere”.

La finalità dell’intervento

La finalità perseguita, attiene al contenimento, come previsto dalla vigente normativa in materia, dell’infestazione di “Toumeyella parvicornis” che sta debilitando e portando a disseccamento le alberature stesse. Le piante da trattare saranno circa 77, anche in base alle disponibilità economiche ottenute dalla raccolta fondi e la ditta prescelta indicata, considerato l’alto grado di specializzazione, è la G.E.A. Trattamenti Endoterapici S.R.L.

Il Comune, da parte sua, ha concesso la relativa autorizzazione per gli interventi in programma finalizzati alla tutela e salvaguardia di parte del patrimonio “verde”, del territorio comunale, lungo via Magna Graecia, in località Santa Venere.