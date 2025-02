Capaccio Paestum: proroga per la regolamentazione dei passi carrabili

Il Comune di Capaccio Paestum, attraverso la delibera n. 20 del 16 gennaio 2025, aveva stabilito le nuove direttive per la regolamentazione dei passi carrabili. Una delibera che rispondeva all’esigenza di un’adeguata gestione degli accessi stradali privati e pubblici, garantendo sicurezza e ordine nella Città dei Templi.

Le novità

Di recente, la giunta comunale guidata dal sindaco facente funzione, Maria Antonietta Di Filippo, con un’ulteriore apposita delibera, ha deciso di prorogare il termine ultimo per la regolamentazione dei passi carrabili, da parte dei contribuenti, spostandolo al 31 marzo 2025. Una misura pensata per venire incontro alle esigenze dei cittadini a cui viene concesso, così, più tempo per mettersi in regola ed evitare sanzioni.

Gli uffici comunali resteranno a disposizione degli utenti per fornire supporto e chiarimenti a riguardo. Le nuove date di scadenza sono state già comunicate alla Polizia Municipale di Capaccio Paestum, al comando di Sofia Strafella, che si occuperà di effettuare i dovuti controlli per garantire il rispetto delle regole.