Capaccio Paestum: presentate le liste di Gaetano Paolino. Le interviste

Tante persone hanno preso parte, ieri, all’incontro per la presentazione delle liste dell’avvocato Gaetano Paolino, candidato alla carica di sindaco del comune di Capaccio Paestum, già presidente dell’Ordine degli avvocati di Salerno, attualmente è il presidente dell’Unione regionale degli Ordini forensi della Campania.

Le liste

Paolino è un professionista molto conosciuto nella Città dei Templi anche perché sia il compianto padre, Salvatore, sia il fratello Paolo, hanno ricoperto, in passato, la carica di sindaco di Capaccio Paestum. Sono quattro le liste con cui Paolino è sceso in campo e sono denominate: “Capaccio Paestum Nuovi Orizzonti”, “Paolino Sindaco”, “Capaccio Paestum nel cuore”, “Capaccio Paestum sostenibile e solidale”. A sostenere la candidatura di Paolino diversi rappresentanti del mondo della politica tra questi l’ex sindaco di Baronissi e consigliere regionale, Gianfranco Valiante e il consigliere regionale, Andrea Volpe.

“Stiamo incontrando tante persone in questi giorni, voglio ascoltarle per mettere i bisogni della gente al primo posto e poter rispondere al meglio. Crediamo in una Capaccio Paestum che metta al centro le persone, ma anche le infrastrutture, la sicurezza, il lavoro, la solidarietà e il futuro dei giovani. Vogliamo una città in cui il senso di comunità sia forte e dove ogni scelta sia fatta nell’interesse di tutti” ha fatto sapere Paolino dicendosi ottimista riguardo ai risultati delle urne.