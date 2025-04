Capaccio Paestum, nuovo comitato elettorale per Gaetano Paolino, venerdì taglio del nastro

Venerdì 18 aprile, alle ore 18.30, sarà inaugurato in piazza Tempone a Capaccio il comitato elettorale del candidato sindaco Gaetano Paolino. Dopo l’apertura della sede di via Magna Grecia, l’avvocato Paolino apre un nuovo comitato elettorale nel cuore di Capaccio Capoluogo, una sede aperta dove incontrarsi, discutere, confrontarsi, per ascoltare proposte e suggerimenti.

“Stiamo portando avanti un capillare lavoro di ascolto in tutte le zone della città – spiega il candidato sindaco Gaetano Paolino – una campagna di ascolto che si traduce nella partecipazione attiva di tutti i cittadini dai quali sto ricevendo proposte, idee e segnalazioni che saranno tenute in considerazione quale prezioso contributo programmatico per il nuovo corso di Capaccio Paestum”.