Capaccio Paestum: polemiche durante le votazioni, una denuncia

Si sono chiusi i seggi per le elezioni europee ed amministrative 2024. A Capaccio Paestum non sono mancati momenti di tensione. Durante il voto, infatti, un elettore capaccese ha contestato possibili tentativi di influenzare il voto da parte di candidati.

Sono nati momenti di tensione, prima con i rappresentanti del seggio e poi con le forze dell’ordine. Per questo è scattata la denuncia. L’uomo dovrà rispondere di interruzione di pubblico servizio e oltraggio a pubblico ufficiale.

Alle elezioni amministrative 2024 a Capaccio Paestum hanno votato 12292 elettori su 17433, pari al 76% degli aventi diritto. Benché il risultato paia scontato, con un vittoria plebiscitaria del sindaco uscente Franco Alfieri, durante la campagna elettorale non sono mancate polemiche.

InfoCilento seguirà oggi lo spoglio in diretta dai comuni salernitani a partire dalle 13:55, in streaming su www.infocilento.it e in tv sul Canale 79.