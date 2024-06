Capaccio Paestum: per l’Imu possibilità di pagare la prima rata entro giugno

Per assolvere al pagamento dell’IMU dell’anno 2024, l’utente deve effettuare il pagamento in due rate, entro il 17 giugno la prima e il 16 dicembre la seconda. Più precisamente: acconto – entro il 17 giugno 2024, pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dell’anno precedente; saldo – entro 16 dicembre 2024, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale Conguaglio sulla prima rata versata.

Il Comune di Capaccio Paestum ha provveduto a inviare le informative Imu necessarie per il pagamento ma, a causa di disguidi tecnici, le stesse hanno in molti casi hanno subito ritardi nella consegna. L’Area Tributi – Entrate Patrimoniali fa sapere agli utenti che, se non hanno ricevuto l’informativa, possono recarsi presso gli uffici Tributi richiedendone copia, oppure possono attenderne la consegna. In questo caso, il pagamento potrà essere effettuato, senza ulteriore applicazione di sanzioni, fino al 30 giugno 2024.

Per ogni informazione ulteriore, rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune sito in via Giovanni Sacco n. 10/12 Capaccio Scalo e in Piazza Orologio Capaccio Capoluogo, indirizzo e-mail: imutasi@comune.capaccio.sa.it; Pec: imu@pec.comune.capaccio.sa.it;