Capaccio Paestum, Movimento Disabilità: ufficio postale di Licinella ancora chiuso e disagi per l’utenza

Ancora chiuso l’ufficio postale in località Licinella di Paestum e non attivo l’ATM Postamat. A denunciare il caso è il Movimento Disabilità che segnala disagi per disabili, anziani e utenza in generale, che si stanno verificando a causa della chiusura dell’ufficio postale in località Licinella dopo il furto avvenuto nei primi giorni di novembre.

Le contestazioni del Movimento Disabilità

«Senza entrare nel merito delle scelte operate dall’azienda Ente Poste Italiane sul protrarsi della chiusura dell’ufficio di Licinella – sottolinea il Movimento Disabilità – vogliamo soltanto sottolineare i non pochi disagi che tale “situazione” arreca ad una ampia utenza costretta ad “emigrare” presso altri uffici anche per un semplice prelievo all’ATM. Oltre a ciò, poi, è da sottolineare che tantissime operazioni non possono essere effettuate in tutti gli uffici postali di EPI, se non in quelli di radicazione di libretti e carte – prosegue l’associazione a tutela dei disabili – quali ad esempio versamenti di assegni e/o prelievi nel/dal proprio conto per non oltre 600 euro agli sportelli ed i disagi per la la mancanza dell’addetta/o del “frazionario” (Venerdì 24 e Lunedì 27 novembre 2023) come segnalato da alcuni anziani che non hanno potuto ritirare raccomandate/atti giudiziari in giacenza presso l’ufficio di Capaccio Scalo come indicato negli avvisi di chiusura alla clientela apposti nell’ufficio di Licinella».

L’auspicio

«Auspichiamo che i lavori infrastrutturali in essere (che ad oggi si protraggono da 25 giorni) siano riferiti alla realizzazione di uno sportello ribassato a norma per le persone disabili ed al rifacimento della pavimentazione dell’area clienti (eliminando i pericolosi rialzi in prossimità degli sportelli) come da noi chiesto ai vari DUP che si sono susseguiti negli ultimi tempi – prosegue la nota del Movimento Disabilità – nell’ottica di un Ufficio Postale con scivoli e rampe, porte più larghe, sportelli e postamat ribassati per rendere più facile ai meno abili di poter spedire un pacco o fare una raccomandata o un versamento. Per quanto concerne il pagamento delle pensioni e le tredicesime di dicembre ci auspichiamo, considerando che l’ultimo pagamento delle pensioni a Licinella risale al giorno 2 novembre (per i cognomi con iniziali A e B) – conclude il Movimento Disabilità – che EPI, avendo protratto la chiusura sino al giorno 5 dicembre, sempre per lavori infrastrutturali, si attivi nel predisporre almeno un ufficio mobile che, considerando i suoi costi, siamo certi che avrà sempre un peso “economico” inferiore a mancatii introiti avuti dal frazionario pestano dal giorno 3 novembre ad oggi causa mancata operatività di sportelleria».