Capaccio Paestum, l’avvocato di Alfieri: «provato ma contento per i tanti attestati ti stima»

Dopo le due ore di interrogatorio c’è attesa per le possibili decisioni del Gip Valeria Campanile sulla posizione di Franco Alfieri. L’auspicio che verrà ribadito dagli avvocati anche formalmente, è che possa lasciare presto il carcere. In tanti ritengono si tratti di una misura troppo dura e continuano a manifestare sostegno e vicinanza al presidente della provincia di Salerno e sindaco di Capaccio Paestum. Non soltanto politici ed amministratori, ma soprattutto tanti cittadini.

Franco Alfieri, provato dal carcere ma non si abbatte

Ma qual è lo stato d’animo di Alfieri oggi? A rispondere è il suo legale, Domenicantonio D’Alessandro tramite l’Ansa: «è sicuramente provato perché il carcere fa danni a tutti e non è un habitat piacevole dove stare, ma non si abbatte. E’ un uomo molto forte. Ha, peraltro, avuto tante testimonianze di stima e amicizia, molte delle quali giunte proprio tramite me che mi sono fatto portavoce. E lui è rimasto molto contento di queste manifestazioni di vicinanza e solidarietà».

Sul futuro D’Alessandro è chiaro: «Nel frattempo che esibiremo le prove, vediamo se con l’interrogatorio abbiamo generato qualche dubbio nel giudice tale da far valutare una diversa misura cautelativa. Bisognerà vedere se ci sarà una mitigazione della misura in base anche alla sensibilità del giudice dopo l’interrogatorio di Alfieri».