Capaccio Paestum, incidente sulla SS18: in ospedale anche una bambina di 8 anni | VIDEO

Ancora un incidente, ieri sera, sulla SS 18. Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre automobili: un’Audi Station Wagon, una Fiat Panda e una Peugeot. Paura tra i presenti anche perché a bordo dell’Audi, guidata da un 45enne di Capaccio, vi era anche la figlia del conducente, una bambina di otto anni, trasportata e ricoverata presso l’ospedale di Battipaglia per gli accertamenti del caso.

La ricostruzione

La piccola, per fortuna, non avrebbe riportato ferite importanti. A guidare la Fiat Panda un uomo di sessant’anni di Santa Maria di Castellabate trasportato presso l’ospedale Ruggi di Salerno. Subito dopo l’incidente si era temuto anche per le condizioni di salute di una donna, fortunatamente nessuno dei feriti è in pericolo di vita. L’impatto ha distrutto completamente i veicoli e sul posto è stato necessario l’intervento delle ambulanze della Croce Rossa di Capaccio Paestum e di due automediche.

Gli interventi

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente giunti gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, al comando di Sofia Strafella e una pattuglia della Polizia Stradale di Eboli. A causa del sinistro si sono formate lunghe code. Visto l’alto numero di incidenti che puntualmente, purtroppo, si registrano sulla SS 18, le Forze dell’Ordine, continuano a raccomandare massima prudenza.