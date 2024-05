Capaccio Paestum: incidente stradale in Viale della Repubblica, due veicoli coinvolti

Incidente stradale, intorno alle ore 11.40, in Viale della Repubblica in località Laura nel Comune di Capaccio Paestum.

I fatti

Il sinistro è avvenuto all’incrocio tra Via Quistione 1 e Via Quistione 2 all’altezza dei campi da calcio dell’Hotel Ariston, tra un furgone Citroen ed una Mercedes.

Sul posto sono prontamente giunti i sanitari del 118 con un ambulanza e gli agenti della Polizia Municipale, guidati dal capitano Sofia Strafella.

Fortunatamente nulla di grave per entrambi i conducenti, mentre hanno riportato qualche danno sia la Mercedes che il furgone.

Le dinamiche

Non sono ancora chiare al momento le cause che hanno portato all’impatto i due veicoli, con i vigili che hanno provveduto ad effettuare tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.