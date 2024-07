Capaccio Paestum: incidente stradale in Via Sandro Pertini, coinvolti un auto e una moto

Un incidente stradale si è verificato, alle ore 19.00, al Rettifilo nel Comune di Capaccio Paestum.

Il sinistro è avvenuto in Via Sandro Pertini tra una moto ed una Fiat Croma all’altezza dello svincolo per la SS18 nei pressi del Liceo Scientifico.

Immediati i soccorsi, sul posto gli agenti della Polizia Municipale, al comando di Sofia Strafella, e i sanitari del 118 che hanno trasportato all’ospedale di Eboli l’uomo e la figlia in sella alla motocicletta, per tutti gli accertamenti.

Nulla di grave invece per il conducente della Fiat.

Toccherà ora ai vigili effettuare tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica esatta.

Si registrano anche diversi disagi alla circolazione dopo lo scontro.

Non è la prima volta che in quel tratto di strada si segnalano incidenti molto pericolosi, alcuni tragici come l’impatto che costò la vita ad un giovane capaccese.