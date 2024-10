Capaccio Paestum, incidente nella notte in via Magna Graecia: auto si ribalta

Paura nella notte in via Magna Graecia a Capaccio Paestum. Un’auto si è ribaltata all’altezza della rotatoria.

Ancora da accertare le cause del sinistro. Per fortuna, la Jaguar non ha coinvolto altre vetture o le persone che sostavano dinanzi ai bar vicini.

I soccorsi

Sul posto è giunta immediatamente l’ambulanza della Croce Rossa con il personale sanitario, per soccorrere gli occupanti della vettura. Un 24enne di Agropoli è stato trasferito in ospedale per le cure del caso. Illeso un coetaneo che viaggiava con lui.

Sul luogo dell’incidente si è reso necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, degli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum al comando di Sofia Strafella, dei Carabinieri della locale stazione e sono intervenuti anche alcuni operatori dei servizi di vigilanza e sicurezza privata.

Le forze dell’ordine hanno dovuto anche veicolare il traffico in quanto c’è stato bisogno un po’ di tempo per rimuovere il veicolo dal centro carreggiata.