Capaccio Paestum: incetta di cinture nere per il Dojo Poseidon

A Cercola si sono svolti gli esami per la cintura nera di karate FIJLKAM federazione riconosciuta dal CONI, un evento atteso con grande emozione dagli atleti del Dojo Poseidon di Capaccio Paestum, guidati dal maestro Ferdinando Polito. Questo momento rappresenta il culmine di anni di duro lavoro, dedizione e sacrificio per tutti i partecipanti. Hanno ottenuto la cintura nera 1 Dan: Umberto Comunale, Davide Di Flora, Pasquale Di Luccio, Aurora Minelli e Simone Petraglia Mentre conquista il 2 Dan Valentino Chiacchiaro. La lode assegnata agli atleti più meritevoli va a Davide Di Flora che si distingue su oltre 150 partecipanti. Gli esami hanno visto gli atleti dimostrare le loro abilità in una serie di prove tecniche, kata e combattimento.

Ogni movimento, ogni tecnica eseguita con precisione, ha riflesso l’impegno e la passione che questi karateka hanno messo nel loro allenamento. Il maestro Polito, con la sua esperienza e guida, ha giocato un ruolo fondamentale nel preparare i suoi allievi per questo importante traguardo. La cintura nera non è solo un riconoscimento delle competenze tecniche acquisite, ma rappresenta anche una crescita personale significativa.

Raggiungere questo livello significa aver sviluppato disciplina, resilienza e una forte etica del lavoro. È un simbolo di perseveranza e determinazione, qualità che vanno oltre il dojo e si riflettono in ogni aspetto della vita.