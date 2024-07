Capaccio Paestum: in Piazza Santini la festa del sindaco Franco Alfieri

È trascorso poco meno di un mese dalla schiacciante vittoria nelle elezioni amministrative, dello scorso 8 e 9 giugno, che hanno portato alla riconferma da sindaco per Franco Alfieri Nella serata di ieri il primo cittadino ha voluto ringraziare tutto il popolo di Capaccio Paestum attraverso una festa in Piazza Santini. Un momento conviviale al quale hanno preso parte tutta l’amministrazione comunale e tantissimi cittadini.

Prima del taglio della gigantesca torta non è mancato il discorso di Alfieri, in cui ancora una volta ha ribadito la volontà di continuare a far crescere ulteriormente nei prossimi cinque anni il territorio capaccese