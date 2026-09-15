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Capaccio Paestum: il Dirigente scolastico accoglie gli studenti del “Piranesi”, ecco le novità

Ripartono le lezioni all'IIS Piranesi di Capaccio Paestum. Il presidio si rinnova con il percorso matematico e il modello 4+2 tra scuola e lavoro

Di: Alessandra Pazzanese
Capaccio Paestum: il Dirigente scolastico accoglie gli studenti del “Piranesi”, ecco le novità

In occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, i microfoni e le telecamere di InfoCilento hanno raggiunto l’Istituto di Istruzione Superiore “Piranesi” di Capaccio Paestum per raccontare il ritorno tra i banchi e le novità destinate a studenti e famiglie. A fare gli onori di casa è stato il dirigente scolastico, il professor Francesco Cerrone, che ha rivolto un caloroso benvenuto ai ragazzi, sottolineando l’importanza di affrontare questo percorso con entusiasmo, partecipazione e piena fiducia nelle proprie capacità.

Novità didattiche nel Cilento: si attiva il percorso matematico

Ai microfoni dell’emittente, il Preside Cerrone ha illustrato i punti cardine della nuova offerta formativa. Tra le principali innovazioni spicca l’attivazione del percorso matematico, una proposta didattica di alto profilo che proietta il “Piranesi” tra i pochissimi istituti della provincia di Salerno ad aver avviato tale indirizzo di studi.

Formazione e lavoro a Capaccio Paestum: la conferma del modello 4+2

Grande attenzione è stata data anche alla prosecuzione del percorso 4+2. Questo modello formativo ha l’obiettivo di rafforzare l’asse tra scuola, formazione specialistica e mondo del lavoro, offrendo agli studenti strumenti concreti per pianificare il proprio domani. L’offerta didattica dell’istituto si conferma così in continua evoluzione, strutturata per accompagnare ragazze e ragazzi non solo nel percorso di studi, ma anche nelle scelte fondamentali verso l’università e la carriera professionale. A chiusura dell’intervista, il Dirigente ha affidato a InfoCilento il suo personale augurio a tutti gli studenti per l’anno scolastico appena iniziato.

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