Agropoli, prima campanella al “G. Vico”: tra la gioia dei nuovi arrivi e l’ansia dei maturandi

È suonata questa mattina la prima campanella per gli studenti del Liceo “G. Vico” di Agropoli. Dopo l’apertura dei cancelli di molti istituti già nella giornata di ieri, oggi è toccato agli studenti del “Vico” tornare tra i banchi, dando ufficialmente il via a un nuovo anno scolastico.

Un ritorno carico di emozioni differenti, a seconda dell’età e del percorso che ciascuno si appresta ad affrontare.

Tra entusiasmo dei primini e ansia da esame per i maturandi

C’è l’entusiasmo di chi varca per la prima volta i cancelli della scuola, con la curiosità e le aspettative legate a un nuovo ambiente, nuovi compagni e nuove esperienze. Dall’altra parte, invece, c’è chi quest’anno si trova di fronte all’ultimo tratto del proprio percorso scolastico.

Per gli studenti dell’ultimo anno, infatti, l’emozione si mescola a una certa dose di ansia. La consapevolezza che quello appena iniziato sarà l’ultimo anno trascorso tra quelle aule porta con sé domande, aspettative e qualche inevitabile tensione per ciò che arriverà dopo: l’esame di Stato, le scelte future, l’università o l’ingresso nel mondo del lavoro iniziano a diventare prospettive sempre più concrete.

La scuola oltre i banchi: luogo di crescita e di aggregazione

Ma cosa rappresenta davvero la scuola per i ragazzi? Le risposte raccolte questa mattina restituiscono un’immagine che va oltre i libri, le lezioni e i voti.

La scuola si conferma soprattutto un punto di riferimento, un luogo di aggregazione e uno spazio nel quale crescere e confrontarsi con gli altri. È il luogo delle amicizie, delle relazioni e delle esperienze condivise, ma anche una presenza quotidiana che accompagna i ragazzi in una fase fondamentale della loro vita.

Un nuovo anno scolastico al via nel Cilento

Ed è proprio questa dimensione a rendere particolare il primo giorno: per qualcuno rappresenta l’inizio di una nuova avventura, per altri l’avvio dell’ultimo capitolo. Stesse aule, stessi corridoi, ma stati d’animo completamente diversi.

Ad Agropoli, dunque, il nuovo anno scolastico riparte tra sorrisi, abbracci, ritrovi e qualche preoccupazione. Una nuova pagina che si apre per tutti, con la speranza che possa rivelarsi un anno di crescita, di confronto e di nuove esperienze.