Capaccio Paestum, Franco Alfieri torna in municipio, tra applausi e lacrime. Firmate le dimissioni

Si è presentato nel primo pomeriggio di oggi a palazzo di città, a Capaccio Capoluogo, l’ormai ex sindaco Franco Alfieri, per rassegnare le sue dimissioni. L’ormai ex primo cittadino, ottenuta l’autorizzazione del Tribunale, è giunto in municipio accompagnato dal suo avvocato.

Una scelta obbligata considerato che il documento presentato precedentemente, infatti, era considerato non valido in quanto la firma non risultava autenticata. Alfieri, quindi, ha scelto di recarsi di persona in municipio a firmare il documento.

Lacrime e applausi per l’ex sindaco

Il primo cittadino è stato salutato dagli applausi e non sono mancati momenti di commozione, con Alfieri che non ha trattenuto il pianto.

Oggi, comunque, i consiglieri comunali si presenteranno dinanzi al notaio Antonio Paolino per rassegnare le dimissioni. Ci saranno Pasquale Accarino, Igor Ciliberti, Giovanni Cirone, Annalisa Gallo, Maria Rosa Giuliano, Serena Landi, Angelo Merola, Ulderico Paolino, Angelo Quaglia, Adele Renna, Luca Sabatella, Antonio Scariati, Gianmarco Scariati, Rossella Anna Tedesco, Domenico Di Riso.

In questo modo sarà possibile tornare al voto la prossima primavera.