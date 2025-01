Capaccio Paestum, false promozioni: titolari di un noto Hotel denunciano pericolo truffa alla Polizia Postale

I titolari dell’Hotel Ariston sito in località Laura di Capaccio Paestum, hanno fatto sapere ai clienti di essersi ritrovati costretti a denunciare alla Polizia Postale dei falsi annunci messi online da un’agenzia non autorizzata e, con ogni probabilità, al solo scopo di truffare i potenziali acquirenti.

Il caso

Negli annunci pare venissero proposti pacchetti benessere, presso la SPA dell’hotel stellato, a prezzi stracciati.

“La direzione dell’Hotel Ariston si è vista costretta a segnalare alla Polizia Postale che un’agenzia non autorizzata della quale disconosciamo l’attività sta promuovendo su internet accessi alla nostra SPA a prezzi non corrispondenti al nostro tariffario e pertanto avvisiamo di diffidare da offerte non provenienti dalla nostra struttura” questo l’avviso diramato dalla struttura ricettiva di Capaccio Paestum.

A quanto pare a rispondere alle offerte e ad incappare nella presunta truffa sarebbero state già diverse persone. Le indagini per risalire ai responsabili della vendita illegale e falsa sono in corso.