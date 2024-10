Capaccio Paestum: è Giovanna Tufarelli la nuova reggente dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Piranesi”

Giovanna Tufarelli, già dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Costabile Carucci” di Capaccio Paestum, con sede anche a Trentinara, è la nuova reggente dell’Istituto d’Istruzione Superiore IPSAR Superiore Piranesi di Capaccio Paestum che ha una sede distaccata anche Matinella di Albanella.

Un incarico annuale

La neo-reggente eserciterà la carica per l’intero anno scolastico. La Tufarelli ha preso il posto dell’ex dirigente del Piranesi, Loredana Nicoletti che alla fine di settembre ha salutato, dopo quattordici anni di servizio presso la scuola capaccese, gli studenti e tutto il personale scolastico per ricoprire un nuovo importante incarico come Tutor organizzatore presso l’Università degli Studi di Salerno – CDS di Scienze della Formazione primaria.