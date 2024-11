Capaccio Paestum, due incidenti questa mattina

Due incidenti in poche ore questa mattina a Capaccio Paestum: il primo si è verificato sulla Strada Statale 18, vicino ad una nota concessionaria della zona. L’impatto, per cause da accertare, è avvenuto tra un’auto e una moto con a bordo un giovane centauro. Illesi, per fortuna, i conducenti, ma il centauro è stato trasportato, per ulteriori accertamenti, presso l’ospedale di Eboli dove è arrivato in questi minuti.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute immediatamente l’ambulanza e l’ambulanza medicalizzata della Croce Rossa di Capaccio Paestum.

A raggiungere il luogo dell’incidente e ad occuparsi di veicolare il traffico anche gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum al comando di Sofia Strafella.

Un altro incidente, anche questo per fortuna senza gravi conseguenze, si è verificato pochi minuti fa nei pressi della strada che conduce in località Foce Sele a Capaccio Paestum, un uomo in bicicletta avrebbe urtato un’auto in transito, da accertare le cause dell’urto, e sarebbe caduto.

Anche in questo caso è giunta sul posto l’ambulanza della Croce Rossa di Capaccio Paestum che ha trasportato l’uomo presso l’ospedale di Battipaglia, per ulteriori accertamenti tuttavia, dopo lo scontro, sembrava in buone condizioni di salute.