Capaccio Paestum, donna in balia della risacca: salvata da due bagnini

Un mese di luglio movimentato per quanto riguarda i salvataggi in mare in zona Linora nel Comune di Capaccio Paestum. Questa mattina, al Lido da Franca, grazie al tempestivo intervento di due bagnini Daniel Cirillo della società Cooperativa Poseidon Agropoli e di Musa Faye, si è scongiurato ancora una volta il peggio.

Salvataggio a Capaccio Paestum: l’intervento

Una signora infatti ha rischiato l’annegamento a causa di una corrente di risacca, che le impediva il rientro in spiaggia.

Decisivo a quel punto l’ingresso in acqua di Daniel che ha raggiunto la malcapitata anche grazie al suo rescue can e al supporto di Musa con un salvagente anulare.

La signora è stata riportata a riva e, fortunatamente, per lei solo tanta paura ma nessuna conseguenza.