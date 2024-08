Capaccio Paestum: discarica a cielo aperto in località Gromola

Sono disperati gli abitanti di Gromola, la località rurale di Capaccio Paestum in cui, quasi ogni giorno, vengono rinvenuti rifiuti abbandonati. Il fenomeno non si arresta nonostante gli addetti ai lavori vengano mandati dall’ente, puntualmente, a ripulire le aree in cui viene segnalata la presenza di sacchi di immondizia e i cumuli di spazzatura di ogni genere o, come troppo spesso è accaduto, le carcasse di animali di allevamento abbandonate nei terreni.

Cumuli di rifiuti

In alcune aree gli operatori ecologici sono intervenuti con l’ausilio di appositi mezzi, ma la bonifica non è servita a fermare l’azione degli incivili tanto che, proprio nei giorni scorsi, i residenti si sono ritrovati a dover fare i conti con altri sacchi di immondizia lasciati in un terreno della zona insieme ad enormi quantità di vecchi vestiti e pezzi di vecchi elettrodomestici rotti e in disuso.

La rabbia dei residenti

L’abbandono dei rifiuti a Gromola non conosce stagioni, le segnalazioni, anche quest’anno, si sono susseguite pure nei periodi invernali in cui la zona presa di mira dagli incivili è meno affollata dai turisti. Sono tanti i cittadini che continuano a chiedere l’aumento dei controlli e dei dispositivi di videosorveglianza nella zona affinché gli autori di tali gesti possano essere intercettati e condannati a pagare per il danno arrecato all’ambiente.