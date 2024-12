Capaccio Paestum: convocato il consiglio comunale per la surroga del consigliere Masiello

Si riunirà martedì 17 dicembre il consiglio comunale di Capaccio Paestum. Un solo punto all’ordine del giorno: la surroga del consigliere comunale dimissionario. Si tratta di Gianfranco Masiello che proprio nella precedente assise aveva rassegnato le sue dimissioni con una nota letta all’aula dal presidente del consiglio comunale Angelo Quaglia.

Il motivo delle dimissioni

«Tale decisione, sofferta ma consapevole – aveva spiegato il consigliere dimissionario – scaturisce dal venir meno, oggettivamente, dei presupposti per i quali ho accettato la mia ricandidatura a Consigliere Comunale in occasione delle recenti elezioni amministrative».

Per Masiello, la scelta di candidarsi era stata legata «senza dubbio alla ricandidatura a Sindaco di Franco Alfieri (senza nulla togliere alla sindaca facente funzioni Maria Antonietta Di Filippo), al quale va riconosciuta la giusta visione e progettualità programmatica per consolidare e potenziare lo sviluppo di Capaccio Paestum in questo quinquennio».

Non manca, però, una stoccata al sindaco sospeso: «A mio avviso – dice – soprattutto per gli innumerevoli impegni istituzionali assunti negli ultimi anni, gli si può addebitare l’aver sottovalutato qualcosa e sopravvalutato qualcuno».

Al posto di Masiello dovrebbe subentrare in consiglio comunale la prima dei non eletti della lista Concreta e Stabile, ovvero Serena Landi, che però è consigliere d’amministrazione del Consorzio Farmaceutico Intercomunale, carica incompatibile con quella nell’assise civica. In caso di rinuncia, quindi, subentrerebbe Francesca Paolillo, figlia dell’ex consigliere comunale delegato alla protezione civile, Maurizio Paolillo. Tuttavia, la questione resta un rebus.

Il consiglio comunale avrà un unico punto all’ordine del giorno ed è convocato per le ore 18.