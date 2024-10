Capaccio Paestum, convocato il consiglio comunale. È il primo senza Franco Alfieri

È stato convocato per domani, 10 ottobre 2024 alle ore 18, il consiglio comunale di Capaccio Paestum in sessione straordinaria e urgente.

Si tratta del primo dopo il terremoto giudiziario che ha portato all’arresto di sei persone, tra cui il primo cittadino Franco Alfieri.

Consiglio Comunale a Capaccio Paestum: i punti all’ordine del giorno

Cinque i punti all’ordine del giorno: oltre all’approvazione dei verbali della seduta precedente, previste le comunicazioni del Presidente del Consiglio e del Sindaco. A seguire si discuterà dei lavori di somma urgenza per il ripristino della regolare funzionalità della rete fognaria in via Gromola – Varolato e del riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Sarà un’occasione importante soprattutto per conoscere la posizione della maggioranza, certa però di andare avanti in attesa di conoscere le decisioni della magistratura. Il Prefetto ha attualmente sospeso il sindaco Alfieri dalle sue funzioni.