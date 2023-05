Capaccio Paestum: ecco i prossimi eventi in programma al NEXT

Il Comune di Capaccio Paestum, guidato dal sindaco Franco Alfieri, ha concesso il patrocinio morale e l’utilizzo del logo dell’Ente a nuovi eventi che si terranno presso il complesso NEXT dell’ex Tabacchificio di via Cafasso. Un ricco programma di iniziative che accompagnerà i prossimi mesi e che si aggiungono a quelli già realizzati da inizio anno.

Gli eventi

Ecco tutti gli eventi: il 20 maggio si terrà “l’anniversario AEMODA Italia e Spagna nella filiera oleicola mediterranea”, il 26 giugno ci sarà un matrimonio con rito civile, dal 29 giugno al 2 luglio ci sarà il “Paestum pizza fest”, il 2 luglio si terrà “Rando Cilento” organizzato dall’ASD Facc’ e bike, dal 6 al 9 luglio la fondazione Campania dei festival organizza il “Campania Teatro dei festival 2023”, dal 3 settembre al 29 ottobre si terrà la mostra voci di libertà “Voice of Liberty”, dal 6 all’8 ottobre si terrà il “Salone dell’agricoltura Mozzarella di Bufala Agroalimentare Tecnologia Enogastronomia Food eccellenze del gusto”, dal 19 al 22 ottobre la Fondazine Paestum organizza “Dialoghi sull’archeologia della Magna Grecia”, dal 20 al 21 ottobre il Consorzio edamus organizza “In Safe”, dal 20 al 22 ottobre l’ASD Exorto Danza di Agropoli organizza l’evento “L’improvvisazione dell’arte”, infine dal 25 al 26 novembre si terrà la “Mostra Bonsai”.

Tutti gli organizzatori devono munirsi delle autorizzazioni necessarie amministrative e sanitarie per il corretto svolgimento di tutte le manifestazioni programmate.

L’edificio Next è stato riconosciuto come bene di Archeologia Industriale del Ministero dei Beni Culturali e di conseguenza, tutti gli organizzatori delle manifestazioni non possono assolutamente effettuare modifiche strutturali o allestire con materiali che arrechino danni alla struttura o ledono l’immagine del complesso storico.

L’ex Tabacchificio di Capaccio Paestum

L’ex Tabacchificio venne preso in locazione dal Comune di Capaccio Paestum per l’importo di circa 50mila euro annui lo scorso 18 giugno 2021. Successivamente l’Ente lo acquistò per 2,8 milioni di euro partecipando alla procedura d’asta indetta dal Tribunale di Salerno.

Il progetto di valorizzazione del compendio immobiliare dell’ex Tabacchificio di Capaccio Paestum, denominato NEXT, è in linea con l’obiettivo di creare un polo culturale e polifunzionale capace di offrire servizi e spazi di qualità per la comunità locale.