Capaccio Paestum, comune in crisi finanziaria: approvato piano di riequilibrio

“Con grande senso di responsabilità, il consiglio comunale ha approvato il piano di riequilibrio finanziario”: così Maria Antonietta Di Filippo, sindaca del Comune di Capaccio Paestum, commenta l’approvazione, questa mattina, del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Le dichiarazioni

“Si tratta di un atto dovuto a questo ente e alla nostra città – continua Di Filippo – Il percorso che ci ha portato alla sua composizione ci ha visti uniti e partecipi e la sua approvazione ci permette di ribadire la nostra forza. Grazie al segretario generale che ci ha seguito in questo percorso, a tutti i funzionari e a coloro che hanno collaborato. È nostro dovere e nostro compito salvaguardare un ente che stiamo cercando in tutti i modi di portare avanti”.

“Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è una procedura amministrativa adottata dagli enti locali con lo scopo di risanare le finanze per assicurare all’ente una condizione per evitare il dissesto finanziario – spiega l’assessore al Bilancio, Antonio Agresti – Tale documento è finalizzato ad agevolare il recupero del deficit strutturale causato da diversi fattori. Abbiamo deciso di approvare questo piano che ha una durata ventennale e che prevede una serie di misure attendibili e prudenziali. Misure che, portate a termine, consentiranno all’ente di rientrare dal deficit”.

Agresti precisa: “Qualche errore questa amministrazione lo ha fatto, ma addossare interamente la responsabilità all’amministrazione Alfieri è una cosa falsa, non corrispondente alla realtà degli accadimenti che si sono susseguiti negli anni precedenti. La massa passiva oggetto di definizione contiene una serie di situazioni pregresse mai affrontate che oggi ci assumiamo la responsabilità di affrontare. Oggi, noi, approvando il piano, ci abbiamo messo la faccia”.

Infine, non mancano i ringraziamenti anche da parte dell’assessore al Bilancio: “Ringrazio tutte le persone che direttamente e indirettamente ci hanno supportato e ci hanno dato l’opportunità di essere in consiglio comunale per l’approvazione del piano. Grazie in particolare alla sindaca f.f., ai colleghi della giunta e a tutti i consiglieri di maggioranza presenti. Infine, è doveroso ringraziare gli uffici interessati e tutti i loro preziosi e validi collaboratori”.