Capaccio Paestum, comune chiede messa in sicurezza dei fiumi

Il Comune di Capaccio Paestum ha scritto all’Autorità di Bacino, al Genio Civile e alla Difesa del Suolo della Regione Campania, nonché al Consorzio di bonifica di Paestum, per chiedere interventi per la messa in sicurezza dei fiumi che attraversano il territorio comunale.

La richiesta dell’Ente

La richiesta della sindaca f.f. del Comune di Capaccio Paestum, Maria Antonietta Di Filippo, nasce sulla scorta dei recenti fenomeni atmosferici che, sia l’Italia (in Emilia Romagna) che in altre regioni europee (nella comunità di Valencia), hanno di recente fatto registrare non solo innumerevoli danni alle infrastrutture e all’economia, ma anche e soprattutto gravi perdite di vite umane.

In particolare, il Comune sollecita gli organi competenti a effettuare interventi riguardanti l’alveo dei fiumi del territorio già interessati da eventi alluvionali. Il riferimento è alle esondazioni del fiume Sele nel 2021 e nel 2022 e del Rio Ciorlito nel 2023.

La sindaca f.f., che ha anche sollecitato la Provincia di Salerno per la messa in sicurezza degli argini del Rio Ciorlito nell’area che è stata oggetto di abbattimento del ponte, ha già incaricato l’Ufficio tecnico comunale per la verifica di eventuali tratti a rischio da mettere in urgente sicurezza per garantire la privata e pubblica incolumità in caso di straripamento degli stessi.