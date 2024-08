Capaccio Paestum, Comune approva regolamento per la gestione di beni confiscati alla criminalità

Il Comune di Capaccio Paestum, guidato dal sindaco Franco Alfieri, intende promuovere la valorizzazione ed il riutilizzo dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, entrati a far parte del proprio patrimonio indisponibile, come strumento di promozione e rafforzamento della cultura della legalità, della giustizia sociale, della solidarietà e per sostenere l’inserimento sociale e lavorativo.

Gli obiettivi

L’Ente ha ritenuto così di procedere alla redazione di apposito regolamento finalizzato a meglio disciplinare l’acquisizione, la gestione e l’assegnazione di tali immobili, alla luce del nuovo assetto normativo che regolamenta la materia e in ragione della consistenza dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Il regolamento disciplina, la concessione a titolo gratuito, attraverso stipulazione di apposito contratto/convenzione ai sensi di legge, dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, acquisiti al proprio patrimonio indisponibile del Comune di Capaccio Paestum e non utilizzati per finalità istituzionali.

Possono usufruire dell’affidamento dei beni immobili Comunità, Enti senza scopo di lucro ed Organizzazioni di volontariato che rivestono un interesse sociale per l’intera comunità e che hanno come scopo l’interesse generale della collettività. L’affidamento dei beni confiscati in concessione deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento.