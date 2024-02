Capaccio Paestum: centro – destra compatto per le prossime elezioni

Nelle serata di ieri sono partite le consultazioni a Capaccio Paestum tra i partiti del centro destra, dove i diversi rappresentanti sono stati protagonisti di un importante incontro in vista delle elezioni amministrative.

Confronto tra partiti

A rappresentare Fratelli d’Italia il neo commissario cittadino Claudio Pignataro, per Forza Italia Franco Sica, per la Lega Giovanni Licinio, invece per Noi Moderati Teresa Basile.

Un confronto programmatico e costruttivo fanno sapere i vertici cittadini dei diversi partiti della coalizione, i quali sottolineano fermamente la loro idea programmatica di governo per la Città, che si pone in netta contrapposizione all’attuale maggioranza consiliare.

La futura coalizione

Dunque, fanno sapere in forma ufficiale che la coalizione si presenterà compatta alla competizione elettorale esprimendo la figura di un candidato sindaco unitario dell’intera coalizione, tenendo aperto il dialogo alle diverse liste civiche che si propongono in alternativa alla governance locale.