Capaccio Paestum, cambia l’imposta di soggiorno

Il Comune di Capaccio Paestum ha approvato una delibera che modifica il Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno, con l’obiettivo di ristrutturare le tariffe e migliorare la gestione di questo tributo locale.

Il provvedimento

La delibera, adottata il 21 novembre 2024, entrerà in vigore il 1° gennaio 2025. Le nuove tariffe per l’imposta di soggiorno variano in base alla categoria delle strutture ricettive.

Nelle strutture alberghiere, si prevede un costo di € 3 al giorno per persona negli alberghi a 1 e 2 stelle, € 4 negli alberghi a 3 stelle e € 5 per quelli a 4 e 5 stelle.

Per le strutture extralberghiere, le tariffe sono di € 3 al giorno per affittacamere e B&B, mentre per i campeggi, il costo sarà di € 2 al giorno per sosta in piazzale e € 3 nei villaggi turistici.

Le locazioni brevi avranno un’imposta di €3 al giorno.

I controlli

Una novità importante riguarda l’obbligo per i gestori delle strutture ricettive di utilizzare il software PayTourist, fornito gratuitamente dal Comune, per semplificare la gestione delle dichiarazioni fiscali. L’inosservanza di questo obbligo comporterà sanzioni amministrative.

Questa modifica è stata motivata dalla necessità di adeguare le tariffe alle attuali esigenze finanziarie del Comune, che sta affrontando una fase di riequilibrio economico.

L’amministrazione comunale mira così a incrementare le entrate derivanti dall’imposta di soggiorno, fondamentali per sostenere i servizi locali e promuovere lo sviluppo turistico del territorio.